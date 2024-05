Mit fast 200 km/h mitten ins Gesicht

Am 16. Mai besuchte McGuire das Spiel der Blue Jays gegen die Tampa Bay Rays. Just in dem Moment, als sie sich kurz vom Spielfeld abwandte, um mit ihrer Freundin zu sprechen, traf sie ein Baseball mitten ins Gesicht – und zwar mit einer Geschwindigkeit von 177 km/h. Es handelte sich um einen sogenannten Foul Ball, geworfen von Bo Bichette, Spieler der Blue Jays. "Ich hörte jemanden schreien, und dann traf es mich einfach", wird McGuire von der New York Times zitiert. Die 40-Jährige trug eine riesige Beule und ein blaue Auge davon.

McGuire wurde vor Ort sofort medizinisch versorgt, kehrte aber danach zu ihrem Platz zurück, um das Spiel zu Ende zu verfolgen. Weil sie danach immer noch über Kopfschmerzen und Übelkeit litt, besuchte sie die Notaufnahme, wo mittels CT-Scan eine Gehirnerschütterung diagnostiziert wurde. Knochenbrüche konnten keine festgestellt werden.