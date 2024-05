Blitz schlägt in Fußballplatz ein: Trainer (33) erleidet Herzstillstand

Zwei schwer verletzte Opfer kamen mit Schmerzen im Oberkörper in eine Klinik, ein anderes erlitt demnach Verbrennungen am Bein. Die Rettungskräfte waren mit einem Großaufgebot vor Ort. 33 Menschen wurden den Angaben nach unmittelbar Zeugen des Blitzeinschlags. Für etliche Departements in Frankreich galt am Donnerstag eine Warnung des Wetterdienstes vor Unwettern.