Bis zu 250 Euro Strafe: Selfie-Verbot im Urlaubsziel Portofino

Die Gründe für die drastischen Bußgelder sind, dass viele der Selfie-jagenden Touristen, einfach anhalten, um ihre Fotos zu schießen, dabei aber keine Rücksicht auf den Verkehr nehmen.

Das Resultat: Staus, blockierte Straßen- und Gehwege. Ein Zustand, den Bürgermeister Matteo Viacava nicht mehr hinnehmen will. Laut BBC bezeichnet der Bürgermeister des vielleicht berühmtesten Fischerdorfes in Italien die Zustände durch den Selfie-Wahnsinn als „anarchisches Chaos“.

Bis zu 250 Euro Strafe

Seit dem Osterwochenende zieht das Dorf also Konsequenzen und bittet Italien-Touristen, die sich nicht an die neuen Vorschriften halten, ordentlich zur Kasse. Bis zu 250 Euro werden für Touristen fällig, wenn sie anhalten, Fotos machen und keine Rücksicht auf den Verkehr nehmen oder Gehwege willentlich blockieren. Die neuen Regeln gelten während der touristischen Hochsaison in Italien von Ostern bis Oktober.