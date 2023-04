Beliebtes Urlaubsziel: Gardasee leidet unter extremer Trockenheit

Die anhaltende Trockenheit und Wasserknappheit machen Italien weiter zu schaffen. Vor allem der Norden des Landes ist stark betroffen. Der Gardasee leidet aktuell unter extrem niedrigen Wasserst├Ąnden und hat seinen tiefsten Stand seit 70 Jahren erreicht. Dies geht aus den am Montag ver├Âffentlichten Satellitendaten hervor.

Der Gardasee, der an die Regionen Lombardei und Venetien sowie an die autonome Provinz Trient grenzt, ist auf 45,8 Zentimeter ├╝ber den hydrometrischen Nullpunkt gesunken. In den vergangenen 70 Jahren lag dieser Wert im Durchschnitt bei 109 Zentimetern.