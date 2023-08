Billig-Airlines drohen in Spanien hohe Strafen wegen Handgepäckregeln

Verschärfte Handgepäckregeln könnten die Billig-Airlines in Spanien teuer zu stehen kommen. Das Ministerium für Verbraucherschutz in Madrid hat wegen der als unzulässig erachteten Kosten für die Mitnahme von Handgepäck in der Kabine erste Sanktionsverfahren gegen mehrere Gesellschaften eingeleitet. Die Namen der betroffenen Airlines wurden vorerst nicht bekanntgegeben.

➤ Mehr zum Thema: Kreuzfahrtschiffe sind weg, aber Venedig könnte Weltkulturerbe verlieren

Die betreffenden Verstöße könnten als schwere oder sehr schwere Verstöße betrachtet und mit Geldstrafen von bis zu einer Million Euro geahndet werden - "oder bis zum Achtfachen des unrechtmäßig erzielten Gewinns, wenn er diesen Betrag übersteigt", wie die linke Regierung am Donnerstag mitteilte.