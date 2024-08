Bewässern verboten: Kleinstaat in Europa ruft Wassernotstand aus

Starke Einschränkungen

Verboten ist in dieser Zeit das Waschen von Höfen, Treppen und Privatwegen. Schwimmbecken dürfen nicht gefüllt werden, Autos können nur in mit automatischen Systemen ausgestatteten Tankstellen gewaschen werden, teilte das Staatssekretariat des Zwergstaates am Apennin am Mittwoch mit.

Während des Wassernotstands wird der derzeitige Tarif für den Wasserverbrauch in Haushalten, der 30 Kubikmeter pro Monat übersteigt, um 20 Euro für jeden Kubikmeter Wasser erhöht.