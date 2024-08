Wasserknappheit: Mehrheit der Österreicher macht sich Sorgen

Diese Einstellungen wurden in einer repräsentativen Umfrage des Markt- und Meinungsforschungsinstituts Integral im Auftrag der Umweltschutzorganisation Greenpeace unter über 2.000 Befragten erhoben.

In Österreich sind 60 Prozent der Bevölkerung über zukünftige Wasserknappheit besorgt . Über 90 Prozent sprachen sich außerdem für konkrete Schutzmaßnahmen aus und 87 Prozent möchten, dass Industrieunternehmen für ihren Wasserverbrauch zahlen.

63 Prozent der Teilnehmerinnen und Teilnehmer gaben an, in den vergangenen zwei Jahren regionalen Wassermangel in Österreich bemerkt zu haben - besonders die Altersgruppe ab 70 Jahren bejahte diese Frage, während jüngere Menschen unter 19 Jahren das Problem weniger wahrnahmen.