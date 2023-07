Betrunkener Fahrer verursachte großen Brand in Griechenland

Ein betrunkener Fahrer hat am Montag auf der griechischen Insel Chios einen Großbrand verursacht. In den frühen Morgenstunden verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr in ein Gebüsch am Straßenrand, wie der staatliche Rundfunk (ERT) meldete.

Der Motor des Wagens fing demnach anschließend Feuer. Die Flammen hätten rasch einen nahe gelegenen Wald in der Region der Ortschaft Katavasi erreicht.