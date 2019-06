Bestechungsskandal um Eliteunis: Erstes Urteil gefallen

Im Bestechungsskandal um Zulassungen an US-Eliteuniversitäten ist ein erster Angeklagter verurteilt worden - und einer Haftstrafe entgangen. Eine US-Richterin sprach am Mittwoch ein mildes Urteil gegen John Vandemoer, einen früheren Segellehrer an der renommierten kalifornischen Universität Stanford: Sechs Monate Hausarrest, eineinhalb Jahre Aufsicht durch die Justiz sowie 10.000 Dollar Geldstrafe.

Die Staatsanwaltschaft hatte 13 Monate Haft gefordert. Der 41-Jährige hatte sich schuldig bekannt, insgesamt 610.000 Dollar (538.869,26 Euro) an Bestechungsgeldern angenommen haben. Im Gegenzug empfahl Vandemoer die Kinder reicher Eltern für die Segelteams der Stanford-Universität - und ermöglichte ihnen damit die Aufnahme an die berühmte Hochschule.