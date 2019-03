US-Stars sollen Yale und Stanford bestochen haben

Um ihren Kinder etwa Plätze in Yale oder Stanford zu beschaffen, sollen Prominente und andere wohlhabende Eltern diese und weitere US-Colleges und -Universitäten bestochen haben. Unter den mehr als 30 mutmaßlichen Tätern seien auch Schauspielerin Felicity Huffman ("Desperate Housewives") und Lori Loughlin ("Full House"), wie US-Medien unter Berufung auf die Anklage aus Boston berichteten.

Huffman wieder auf freien Fuß

Nach landesweiten FBI-Ermittlungen unter dem Decknamen "Operation Varsity Blues" schlug die Bundesbehörde am Dienstag mit Festnahmen und Anklagen zu. Huffman, die aus ihrer Ehe mit dem Schauspieler William H. Macy zwei Töchter hat, sei am Dienstag in ihrem Haus in Los Angeles verhaftet worden, berichtete die Los Angeles Times.

Die US-Schauspielerin hat nach ihrer Festnahme eine Kaution hinterlegt. Nach US-Medienberichten kam Huffman nach einem Gerichtstermin in Los Angeles zunächst am Dienstag wieder auf freien Fuß. Ende März muss sie vor Gericht in Boston (US-Staat Massachusetts) erscheinen. Die Schauspielerin Lori Loughlin (54) aus der Sitcom "Full House" sollte am Mittwoch in Los Angeles vor den Richter treten.