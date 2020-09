Berlin: Flüchtlingshelfer demonstrieren mit 13.000 Stühlen

Die Aktion unter dem Motto "Lager evakuieren, der Platz ist da!" soll es auch in anderen deutschen Städten sowie in Wien geben. Die Organisation Seebrücke hat Ende August auf Twitter aufgerufen, sich in weiteren Städten an ähnlichen Aktionen zu beteiligen, schreibt Die Zeit. Der Protest vor dem deutschen Reichstagsgebäude soll auch ein Zeichen gegen Rechtsextremismus darstellen, sagt Doreen Johann von Sea-Watch: "Nachdem in den letzten Tagen die Bilder mit Rechtsextremen vor dem Reichstagsgebäude um die Welt gingen, wollen wir zeigen, was stattdessen vor dieses Gebäude gehört: ein Protest für die Achtung der Menschenwürde und Menschenrechte."