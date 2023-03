Bereits drittes Drogen-U-Boot vor Spaniens Küste entdeckt

Die spanische Polizei hat ein gesunkenes mutmaßliches Drogen-U-Boot vor der Küste im Nordwesten des Landes gehoben.

Wie in einem Video der Guardia Civil zu sehen war, tauchte der mit Luft vollgepumpte Rumpf am Dienstag aus dem Meer vor der Hafenstadt Vilagarcía de Arousa in Galicien auf.