Belgien: Fast 80 tote Haustiere in Tiefkühltruhen entdeckt

Tierschützer haben in einem Haus in Belgien fast 80 tote Haustiere in Gefriertruhen entdeckt.

Nach einem Hinweis aus der Bevölkerung hätten sie in dem Haus in der Region Mons 25 lebende, aber stark vernachlässigte Katzen gefunden, teilte Gaetan Sgualdino von der regionalen Tierschutzvereinigung am Donnerstag mit.

Zudem hätten sie in Kühltruhen 75 tote Katzen und drei tote Hunde gefunden.