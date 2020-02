Belästigungsvorwürfe gegen die Chefs von Victoria's Secret

Er soll versucht haben, Models zu küssen, ihnen befohlen haben, sich in Unterwäsche auf seinen Schoß zu setzen und sie nach ihren Handynummern gefragt haben. Drei Zeugen berichten der New York Times außerdem, dass Razek einem Model während einer Modenschau im Jahr 2018 in den Schritt gefasst habe. Bei der Anprobe zu der Veranstaltung soll sich Razek auch Supermodel Bella Hadid gegenüber übergriffig verhalten haben.