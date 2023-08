Bekannte Klimaaktivistin Anja Windl in Deutschland in Haft

In dem Posting verkündet die Organisation, trotzdem an ihren erneuten Straßenblockaden in München festzuhalten. "In Bayern hagelte es in den letzten Tagen Tennisball-große Eisklumpen. Wir fragen: 'Schöne heile Welt hier - wie lange noch?', doch schon jetzt sehen wir, wie unsere Welt durch Unwetter zerstört wird", so die Organisation.

Windl ist bekannte Aktivistin

Windl ist eines der bekanntesten Gesichter der österreichischen Klimaprotest-Bewegung. Ursprünglich kommt die Studentin aus Bayern. Dort machte sie gleich Bekanntschaft mit der Polizei, wie sie im Bild-Interview sagte: "Ich war mehrere Stunden in Gewahrsam. Aber das bin ich ja schon aus Österreich gewohnt".