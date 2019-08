Barcelona leidet am Massentourismus

Die rüstige Katalanin lebt seit ihrer Geburt im Stadtteil Barceloneta. Das Viertel liegt direkt am Meer, was es bei den ausländischen Besuchern besonders beliebt macht.

„Der Tourismus hat das Viertel zerstört“, schimpft Esperanza. Die Leute seien weggezogen, die Alltagsgeschäfte verschwunden. „Weil alles so teuer geworden ist“, sagt sie. „Allein auf meiner Stiege gibt es nur noch zwei richtige Nachbarn. Der Rest sind Touristenwohnungen“, sagt sie weiter.

Vier Fünftel der anreisenden Touristen kommen mit dem Flugzeug an, weiß Mira Kapfinger von „Stay Grounded“, einem Zusammenschluss verschiedener Organisationen, der sich für die Reduzierung des Flugverkehrs einsetzt. „Fliegen ist nicht nur der schnellste Weg in die Klimakrise, sondern hat schädliche Auswirkungen auf die lokale Bevölkerung, die durch den von Billigflügen angekurbelten Massentourismus aus ihren Nachbarschaften verdrängt werden oder unter Fluglärm leiden“ sagt die Österreicherin. Vor Kurzem ist sie von Wien nach Barcelona im Zug angereist, um an der Konferenz „Degrowth of Aviation“ teilzunehmen.