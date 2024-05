Banken investierten 6.900 Milliarden Dollar in fossile Industrien

Die Studie " Banking on Climate Chaos ", die sich auf die Analyse von Finanzmarktdaten stützt, untersuchte die weltweit 60 größten Banken und deren Kreditvergabe an mehr als 4.200 Unternehmen aus der fossilen Brennstoffindustrie sowie Firmen, die die Zerstörung des Amazonas und der Arktis vorantreiben.

Im Jahr 2016 unterzeichneten 196 Länder in Paris ein Abkommen, um die globale Erwärmung auf "deutlich unter 2°C über dem vorindustriellen Niveau" zu begrenzen, idealerweise sogar auf 1,5°C. Viele Länder haben seitdem versprochen, ihre Kohlenstoffemissionen zu reduzieren. Die jüngsten Forschungsergebnisse zeigen jedoch, dass private Interessen weiterhin Geld in Öl-, Gas- und Kohleunternehmen fließen lassen, die es zur Erweiterung ihrer Aktivitäten nutzen.

Trotz des Pariser Abkommens zur Begrenzung der Kohlenstoffemissionen haben die größten Banken der Welt seitdem fast 7 Billionen US-Dollar (5,6 Billionen Pfund) in die fossile Brennstoffindustrie investiert. Dies geht aus einer neuen Studie hervor, wie der britische Guardian online berichtet.

Die Forscher fanden heraus, dass diese Banken 6,9 Billionen US-Dollar an Öl-, Kohle- und Gasunternehmen vergaben, von denen fast die Hälfte (3,3 Billionen US-Dollar) in die Expansion fossiler Brennstoffe floss. Selbst im Jahr 2023, zwei Jahre nachdem viele große Banken im Rahmen der Net-Zero Banking Alliance versprochen hatten, auf eine Senkung der Emissionen hinzuarbeiten, beliefen sich die Bankfinanzierungen für Unternehmen aus der fossilen Brennstoffindustrie auf 705 Milliarden US-Dollar, wovon 347 Milliarden US-Dollar in die Geschäftsausweitung flossen.

US-Banken als größte Finanziers

US-Banken waren die größten Finanziers der fossilen Brennstoffindustrie und trugen 30% zu den insgesamt 705 Milliarden US-Dollar bei, die 2023 bereitgestellt wurden. JP Morgan Chase stellte mit 40,8 Milliarden US-Dollar im Jahr 2023 die meisten Mittel für Unternehmen aus der fossilen Brennstoffindustrie bereit, während die Bank of America den dritten Platz belegte. Der zweitgrößte Finanzier fossiler Brennstoffe weltweit war die japanische Bank Mizuho, die 37,1 Milliarden US-Dollar bereitstellte.