Türkiser vs. grüner Landwirt: „Mit Blumenwiesen verdient man kein Geld“

Waitz: Mir ist der Widerstand der ÖVP unerklärlich. Wir haben ja beste Voraussetzung zur Erfüllung der Renaturierung, da tun sich andere Regionen Europas viel schwerer. Warum man Wälder wieder in einen besseren Zustand versetzen muss, da muss man nur nach Osttirol, Kärnten oder ins Waldviertel schauen, wo die Fichten-Monokulturen eingehen. Forscher sagen uns seit Jahrzehnten, was getan werden muss. Dass man diese Änderung jetzt gesetzlich durchsetzen muss, ist traurig, aber notwendig.

Landeshauptmann Peter Kaiser von der SPÖ hat kürzlich noch einmal betont, warum auch er gegen das Gesetz ist. Das lehnen ÖVP und SPÖ ab.

Waitz: Dabei gab es schwere Unwetter und Verwüstungen in Kärnten im Vorjahr, das hat der Landeshauptmann offenbar übersehen.

Bernhuber: Die Kritik ist doch, dass man mit dem Gesetzesbeschluss glaubt, damit wäre es gelöst. Ich finde, man muss den Regionen ihre Freiheiten geben, das hat das Gesetz nicht im Gespür.

Die Landwirtschaft ist hoch subventioniert und produziert dafür hervorragende Lebensmittel. Aber kann man dafür nicht verlangen, dass mehr auf die Böden und die Umwelt geachtet wird?

Bernhuber: Das Einkommen der Betriebe ist sicher nicht so gestiegen, wie bei den meisten Angestellten, da kann man nicht verlangen, dass der Landwirt das alles zusätzlich leisten soll. Mit Blumenwiesen verdient man kein Geld. Oder man schafft es, dass von den Lebensmittelpreisen mehr bei den Landwirten ankommt.

Waitz: Da sind wir schon eher einer Meinung. In der EU verlieren wir jeden Tag fast tausend Agrarbetriebe, fünf Millionen in 15 Jahren. Also müssen wir schauen, dass die Landwirte einen fairen Preis bekommen. Allerdings können wir diese großen EU-Fördertöpfe nur legitimieren, indem wir klar sagen: Wir sind bereit, unseren Beitrag zum Naturschutz, zum Artenschutz, zum Klimaschutz zu leisten. Wenn aber Teile der Landwirtschaftsvertretung beginnen, eine Umweltmaßnahme nach der anderen abzusägen, werden wir ein Problem mit der Akzeptanz in der Gesellschaft bekommen.