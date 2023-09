Bandenkriminalität in Schweden: Außenfassade eines Wohnhauses weggesprengt

Im von umfassender Bandenkriminalität geplagten Schweden sind bei Explosionen größere Schäden angerichtet und mehrere Menschen verletzt worden.

Bei einer Detonation an einem Mehrfamilienhaus in Linköping wurde am frühen Dienstagmorgen ein Teil der Außenfassade komplett weggesprengt, eine Frau im Alter von rund 25 Jahren wurde daraufhin per Rettungswagen zur Kontrolle ins Krankenhaus gebracht.

Wie die Polizei mitteilte, war sie wach und ansprechbar. Es wurden Ermittlungen wegen öffentlicher Zerstörung aufgenommen. Festgenommen wurde bislang niemand.

