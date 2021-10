Bald Anklage gegen mutmaßlichen Mörder von Maddie Mc Cann?

Das bedeute nicht, dass die Beweise aktuell noch nicht ausreichten für eine Anklage, so Wolters zu der Zeitung. Da der Verdächtige allerdings bereits wegen anderer Straftaten eine Haftstrafe absitze, würden sich die Ermittler Zeit nehmen, um so viele Beweise wie möglich zu sammeln, bevor sie vor Gericht gebracht werden. „Es geht nicht nur darum, ihn anzuklagen – wir wollen ihn mit den best­möglichen Beweisen anklagen“, so der Staats­anwalt zum „Mirror“.