Millionen-Streik in Frankreich legt Zugverkehr lahm

Mit einem neuen Streiktag wollen die Gewerkschaften in Frankreich am Dienstag wegen der geplanten Pensionsreform Druck auf die Regierung machen. Der Protest solle "Frankreich zum Stillstand bringen", heißt es in verschiedenen Aufrufen. In mehreren Städten sind wieder Kundgebungen geplant. Zudem wurde der Bahnverkehr weitgehend lahmgelegt. An Schulen, im Energiebereich und bei der Müllabfuhr ruht die Arbeit. Auch sämtliche Raffinerien wurden blockiert.

Die französische Bahn meldete einen Ausfall von etwa 80 Prozent ihrer Fernzüge. In Paris und anderen Großstädten war der öffentliche Nahverkehr massiv gestört. In zahlreichen Schulen fiel der Unterricht aus. Zwischen 20 und 30 Prozent der Flüge sollten ausfallen. Aus einigen Großstädten wurden Straßenblockaden gemeldet.