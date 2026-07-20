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Bad-Bunny-Konzert in Mailand abgebrochen: Mehrere Verletzte nach Hagel
Wegen eines heftigen Hagelschauers ist ein Konzert des puerto-ricanischen Sängers Bad Bunny in Mailand abgebrochen worden.
Rund 80.000 Menschen mussten am Samstagabend das Ippodromo SNAI San Siro in der norditalienischen Großstadt verlassen, wie die italienischen Nachrichtenagenturen ANSA und Adnkronos berichteten.
Verletzte nach Hagelschauer
Nach Angaben der Feuerwehr wurden mehrere Zuschauer und Zuschauerinnen von großen Hagelkörnern am Kopf getroffen und verletzt. Sie seien vom Rettungsdienst versorgt worden. Im Netz teilten zahlreiche Konzertbesucher und -besucherinnen Aufnahmen von der Evakuierung im Netz. In den Videos sieht man, wie groß die Hagelkörner waren, die zum Abbruch der Veranstaltung geführt haben:
Ersatztermin noch unbekannt
Bad Bunny (32) ist für seinen Musik-Mix aus Reggaeton, Latin Trap und Pop bekannt. Ob das Konzert zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt wird, war zunächst nicht bekannt.
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