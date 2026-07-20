Wählen Sie KURIER als bevorzugte Google-Quelle
Welt

Bad-Bunny-Konzert in Mailand abgebrochen: Mehrere Verletzte nach Hagel

Wegen eines heftigen Hagelschauers ist ein Konzert des puerto-ricanischen Sängers Bad Bunny in Mailand abgebrochen worden.
20.07.2026, 09:59

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Ein Mann mit Sonnenbrille und hellem Anzug steht vor einem Dior-Hintergrund.

Rund 80.000 Menschen mussten am Samstagabend das Ippodromo SNAI San Siro in der norditalienischen Großstadt verlassen, wie die italienischen Nachrichtenagenturen ANSA und Adnkronos berichteten.

Megastar Bad Bunny trug Jacke von oberösterreichischem Eisstockverein

Verletzte nach Hagelschauer

Nach Angaben der Feuerwehr wurden mehrere Zuschauer und Zuschauerinnen von großen Hagelkörnern am Kopf getroffen und verletzt. Sie seien vom Rettungsdienst versorgt worden. Im Netz teilten zahlreiche Konzertbesucher und -besucherinnen Aufnahmen von der Evakuierung im Netz. In den Videos sieht man, wie groß die Hagelkörner waren, die zum Abbruch der Veranstaltung geführt haben:

Weltweite Spotify-Nummer-eins Bad Bunny spaltet die USA

Ersatztermin noch unbekannt

Bad Bunny (32) ist für seinen Musik-Mix aus Reggaeton, Latin Trap und Pop bekannt. Ob das Konzert zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt wird, war zunächst nicht bekannt.

Konzert Wetter Bad Bunny
Agenturen, kurier.at, seta  | 

Kommentare