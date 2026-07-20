Verletzte nach Hagelschauer

Nach Angaben der Feuerwehr wurden mehrere Zuschauer und Zuschauerinnen von großen Hagelkörnern am Kopf getroffen und verletzt. Sie seien vom Rettungsdienst versorgt worden. Im Netz teilten zahlreiche Konzertbesucher und -besucherinnen Aufnahmen von der Evakuierung im Netz. In den Videos sieht man, wie groß die Hagelkörner waren, die zum Abbruch der Veranstaltung geführt haben: