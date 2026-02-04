Weltweite Spotify-Nummer-eins Bad Bunny spaltet die USA

Wenn am 8. Februar (Ortszeit) im kalifornischen Santa Clara der Super Bowl LX steigt, blickt die Welt nicht nur auf das Finale der National Football League (NFL). Die gigantische Halbzeit-Show erzeugt längst so viel mediale Aufmerksamkeit wie das Spiel selbst. In diesem Jahr steht der puerto-ricanische Superstar Bad Bunny im Zentrum – nicht nur als Künstler, sondern als Symbol kultureller und politischer Debatten in den USA. Die weltweite Nummer eins auf Spotify Bad Bunny – bürgerlich Benito Antonio Martínez Ocasio – ist einer der global erfolgreichsten Musiker seiner Generation. Seit Jahren dominiert er weltweit die Charts und zählt zu den meistgehörten Künstlern des Streamingdienstes Spotify. Mehrfach führte der ausschließlich auf Spanisch singende Künstler das Ranking sogar an – wie in der jüngsten Statistik.

Bei den Grammys gewann der Rapper kürzlich den Preis für das beste Album. Mit "DeBÍ TiRAR MáS FOToS" (Deutsch: Ich hätte mehr Fotos machen sollen) wurde in dieser wichtigen Kategorie erstmals ein komplett auf Spanisch gesungenes Album geehrt. Bad Bunny gewann auch die Auszeichnungen für "Bestes Música Urbana Album" und "Best Global Music Performance".

"Sie wollen mir den Fluss wegnehmen, und auch den Strand" Bad Bunnys sechstes Solo-Album ist eine liebevolle Hommage an seine karibische Heimatinsel Puerto Rico. Die musikalische Grundlage bildet zwar der Reggaeton mit typischer Mischung aus Reggae, Hip-Hop und elektronischer Tanzmusik – oft mit explizit sexuellen Texten. Das "böse Häschen" mischt diesen jedoch mit puerto-ricanischer Folkmusik, traditionellen ländlichen und afrokaribischen Stilen und Salsa. Mit dieser Melange begeistert der Latino mit der authentisch karibischen Sprechweise auch jene, denen der Reggaeton allein zu vulgär und sexistisch ist. Und er baut eine Generationen umspannende Brücke zwischen Jung und Alt – nicht zuletzt zwischen Lateinamerika und den Millionen in den USA lebenden Latinos. Inhaltlich beklagt der 31-Jährige unter anderem den Verlust kultureller Identität, Kolonialismus, Gentrifizierung und die Amerikanisierung der Insel. "Sie wollen mir den Fluss wegnehmen, und auch den Strand", singt er in "Lo que le pasó a Hawaii" (Was Hawaii geschehen ist). Beide Territorien wurden 1898 von den USA annektiert. Die Puerto Ricaner sind zwar US-Bürger, dürfen aber von dem Außengebiet aus nicht mitwählen. Spart die USA auf Tour aus Für seine derzeit laufende und nach seinem aktuellen Album benannte Welttournee sind über 50 Shows in Lateinamerika, Europa, Asien und Australien angesetzt. Stationen in den USA fehlen jedoch komplett. Der 31-Jährige begründete dies mit Sorge um seine Fans angesichts der scharfen Migrations- und Abschiebepolitik in den USA – besonders gegen Latinos. Die Entscheidung, die USA bei seiner Tour auszulassen, schlug in den Vereinigten Staaten politische Wellen. Bad Bunny äußert wiederholt Kritik an den Einsätzen der US-Bundesbehörde Immigration and Customs Enforcement (ICE). Er erklärte in Interviews, er wolle nicht riskieren, dass seine Fans bei Konzerten von der Einwanderungsbehörde wegen ihres Migrationsstatus kontrolliert würden. Der Künstler nutzte wie einige andere Stars die Bühne der Grammys für politischen Protest. Der Latino übte etwa scharfe Kritik an der US-Einwanderungsbehörde: "Bevor ich Gott danke, sage ich: ICE raus!"

