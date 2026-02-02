Grammys 2026: Witze über Trump und Anti-ICE-Parolen

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Zahlreiche politische Stellungnahmen und Anti-ICE-Slogans haben die heurige Grammy-Verleihung dominiert. Als bestes Album wurde "DeBi TiRAR MaS FOtoS" von Bad Bunny ausgezeichnet. Kendrick Lamar und SZA erhielten für "Luther" die Auszeichnung als beste Aufnahme, Billie Eilish für "Wildflower" jene für den besten Song. "Fuck ICE" ist alles, was ich sagen möchte", meinte Eilish in ihrer Dankesrede in Richtung der US-Einwanderungsbehörde. Auch Bad Bunny äußerte sich ähnlich. Der südafrikanische Comedian Trevor Noah (41) war mit gleich mehreren Seitenhieben auf US-Präsident Donald Trump in seine Moderation am Sonntagabend (Ortszeit) gestartet. In den USA gebe es ein neues Trinkspiel, witzelte Noah bei der Gala in Los Angeles. "Jedes Mal, wenn man die Nachrichten anschaltet, trinkt man."

Viel Kritik an Einwanderungsbehörde Die Hauptauszeichnungen wurden diesmal relativ gleichmäßig auf die Favoriten verteilt: Lady Gaga erhielt in der Kategorien Beste Dance-Pop-Aufnahme ("Abracadabra") und "Bestes Pop-Gesangsalbum" ("Mayhem") den Grammy, Lamar gewann mit seinem Album "GNX" auch den Preis für das beste Rap-Album, Bad Bunny nahm auch die Auszeichnung für "Bestes Música Urbana Album" entgegen, die Britin Olivia Dean den Grammy als beste Nachwuchskünstlerin. Sowohl Bad Bunny als auch Dean nahmen die US-Einwanderungspolitik durch die Regierung von Präsident Donald Trump ins Visier: "Bevor ich Gott danke, sage ich: ICE raus!", so der 31-Jährige Puertoricaner auf der Bühne. Die Gäste im Saal reagierten mit Standing Ovations, Jubel und langem Applaus. "DeBi TiRAR MaS FOtoS" ist das erste komplett auf Spanisch aufgenommene Werk, das als Album des Jahres ausgezeichnet wurde. "Wir sind keine Wilden, wir sind keine Tiere, wir sind keine Außerirdischen, wir sind Menschen, und wir sind Amerikaner", fuhr er fort. Ähnlich auch Dean: Einer ihrer Großeltern sei auch Einwanderer gewesen. "Ich bin das Produkt von Mut und diese Menschen verdienen es, gefeiert zu werden. Wir sind nichts ohne einander."

Witz über Trump-Fan Nicki Minaj Ziel von Noahs Witzen wurde unterdessen die Rapperin Nicki Minaj: Diese sei nicht bei der Veranstaltung, sondern im Weißen Haus und unterhalte sich mit dem US-Präsidenten über "wirklich wichtige Dinge" - zum Beispiel darüber, wer den größeren Hintern habe. Minaj hatte sich zuletzt als großer Trump-Fan präsentiert. Später erklärte Noah, warum diese sechste Moderation der Gala auch seine letzte sei. "Ich glaube an Amtszeitbegrenzungen. Ich möchte ein Beispiel setzen für jeden, der die Show anschaut." Trump ist einerseits dafür bekannt, viel Fernsehen zu schauen - und hat immer mal wieder angedeutet, dass er sich auch vorstellen könnte, über seine Amtszeitbegrenzung hinaus Präsident zu bleiben.

Grammy-Preisträger in wichtigen Kategorien "Album des Jahres": Bad Bunny für "DeBÍ TiRAR MáS FOToS"

"Song des Jahres": Billie Eilish und Finneas O'Connell für "Wildflower"

"Aufnahme des Jahres": Kendrick Lamar und SZA für "luther"

"Beste neue Künstlerin": Olivia Dean

"Beste Pop Solo Performance": Lola Young für "Messy"

"Beste Pop Duo Performance": Cynthia Erivo & Ariana Grande für "Defying Gravity"

"Beste Dance/ Electronic-Aufnahme": Tame Impala für "End of Summer"

"Bestes Dance/ Electronic-Album": FKA Twigs für "Eusexua"

"Beste Dance Pop Aufnahme": Lady Gaga für "Abracadabra"

"Bestes Rock Album": Turnstile für "Never Enough"

"Bester Rap-Song": Kendrick Lamar und Lefty Gunplay für "tv off"

"Beste Aufnahme für Hörbuch, Erzählung und Storytelling": Dalai Lama für "Meditations: The Reflections of His Holiness the Dalai Lama"

"Bestes Rap-Album": Kendrick Lamar für "GNX"

"Bestes Música Urbana Album": Bad Bunny für "DeBÍ TiRAR MáS FOToS"

"Bestes Contemporary Country Album": Jelly Roll für "Beautifully Broken"

"Bestes Traditional Country Album": Zach Top für "Ain't In It For My Health"

"Bestes Pop Vocal Album": Lady Gaga für "MAYHEM"