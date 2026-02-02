Trump-Oper "Monster's Paradise" von Jelinek: Präsidenten-Dämmerung als großes Opernkino

In der Großen Theaterstraße in Hamburg patrouillieren Dinosaurier, wiegen sich im Tanzschritt zu den Geigenklängen eines Straßenmusikanten. Bereitwillig posieren sie für Selfies mit Passanten. Wer diese Drachen für die Vorboten einer neuen Folge von „Jurassic Parc“ hält, wird die Filmprogramme vergeblich danach durchforsten. Denn in Hamburg findet großes Kino derzeit in der Oper statt.

Tobias Kratzer hat für seine erste Produktion als Intendant und Regisseur bei Elfriede Jelinek und Olga Neuwirth eine Oper in Auftrag gegeben. Über 20 Jahre sind seit deren letzten gemeinsamen Arbeit „Lost Highway“(nach einem Film von David Lynch) vergangen. Seither sind beide mit den höchsten Preisen gewürdigt worden, Jelinek mit dem Literaturnobelpreis und Neuwirth mit dem Pendant in ihrer Sparte, dem Ernst von Siemens Musikpreis.

Im Zentrum steht ein monströses Drachenwesen namens Gorgonzilla, das seinem bösen Vorgänger aus dem japanischen Kino der 1950er Jahre nachgebildet ist. Das soll einen König-Präsidenten, der nicht zufällig an Donald Trump erinnert, aus der Welt schaffen und diese damit retten. Doch das Geschöpf, das durch einen Atomunfall entstanden ist, den dieser verschuldet hat, weiß, „Der Weltuntergang ist unvermeidbar“.