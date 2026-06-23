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Austropromis

Megastar Bad Bunny trug Jacke von oberösterreichischem Eisstockverein

Da dürften Fans aus Oberösterreich gestaunt haben, als sie beim Konzert von Bad Bunny auf den Rücken des puerto-ricanischen Latin-Rappers blickten.
23.06.2026, 14:30

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Bad Bunny singt leidenschaftlich in ein Mikrofon, bekleidet mit einem beigen Anzug und einer Sonnenbrille vor einem unscharfen Publikum.

Da dürften Fans aus Oberösterreich gestaunt haben, als sie beim Konzert von Bad Bunny vergangenes Wochenende auf den Rücken des puerto-ricanischen Latin-Rappers blickten. Prangte dort doch auf der Retro-Sportjacke der Schriftzug des Eisschützenvereins ESV Hilkering aus dem Bezirk Eferding, wie Der Standard und andere Medien online am Dienstag berichteten. Als "Beweis" gilt ein Foto in der Whatsapp-Gruppe des Vereins.

In dem Bericht wurde auch gleich eine mögliche Erklärung mitgeliefert, wie ein Megastar zu so einem Kleidungsstück kommen könnte: Die Trainingsjacke dürfte wohl auf Secondhand-Plattformen recht verbreitet sein, häufig sei sie individuell beflockt worden. Offenbar auch von dem oberösterreichischen Eisstockverein aus dem 900-Einwohner-Ort Hartkirchen.

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Agenturen, kurier.at, kat  | 

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