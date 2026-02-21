Abgebrochenes Studium, Job im Supermarkt

Der Musiker, geboren auf der zu den USA gehörenden Karibikinsel Puerto Rico, ist der Künstler der Stunde: Bei den Grammy Awards Anfang Februar gewann er insgesamt drei der Trophäen, darunter für "DeBÍ TiRAR MáS FOToS" als Album des Jahres. In der diesjährigen Super-Bowl-Halbzeitpause hatte er eine spektakuläre Show im Stadion von Santa Clara in Kalifornien abgeliefert. Zuletzt galt er als meistgehörter Künstler des Planeten beim Streamingdienst Spotify.

Noch vor zehn Jahren sah die Welt des Musikers anders aus: Während seines später abgebrochenen Studiums der audiovisuellen Kommunikation überredeten Freunde ihn, seine Musik auf der Plattform Soundcloud hochzuladen. Der Song "Díles" (Sag ihnen) wurde dort zu einem großen Erfolg. Dies machte Produzenten auf den damals 21-Jährigen aufmerksam. Benito arbeitete da noch in einem Supermarkt als "Grocery Bagger", verpackte also die Einkäufe der Kunden.