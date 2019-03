Baby von britischer IS-Anhängerin in Syrien gestorben

Begums Sohn sei an einer Lungenentzündung gestorben, berichtete der Sender BBC. Auf die Todesnachricht reagierten Oppositionspolitiker und Menschenrechtler mit Schuldzuweisungen an die Regierung. Die Labour-Abgeordnete Diane Abbott sprach von einem "Schmutzfleck auf dem Gewissen der Regierung". Innenminister Sajid Javid habe mit seiner Entscheidung gegen Begum "die rechts stehende Presse besänftigen" wollen und müsse dafür nun gerade stehen.

Die Hilfsorganisation Save the Children sprach von einem "unglaublich traurigen" Fall und forderte Großbritannien und andere Länder auf, Verantwortung für ihre Bürger in Syrien zu übernehmen. Sonia Khush, die bei der Organisation für Syrien verantwortlich ist, rief dazu auf, alle Kinder, die mit dem IS in Kontakt kommen, als Opfer des Konflikts zu behandeln.

Ein Regierungssprecher sagte, der Tod eines jeden Kindes sei tragisch und zutiefst schmerzlich für dessen Familie. Die Regierung habe die Briten aber seit dem Jahr 2011 davor gewarnt, nach Syrien zu reisen. Sie werde "weiterhin alles tun, was sie kann, um zu verhindern, dass Menschen in den Terrorismus hineingezogen werden und in gefährliche Krisengebiete reisen", sagte der Sprecher.