Hoffnung auf Rückkehr: IS-Anhängerin will in England Kind zur Welt bringen

Keine Reue

Obwohl Begum nicht bereut, sich dem IS angeschlossen zu haben, pocht sie nun darauf, zurückzukommen. Ihre zwei anderen Kinder seien in einem Flüchtlingslager in Baghuz verstorben, eines an den Folgen von Unterernährung. Sie habe „Angst, dass auch dieses Baby krank wird.“ In Großbritannien erhofft sie sich eine bessere medizinische Versorgung, sie wisse, dass sich dort um das Kind gekümmert werde, „zumindest was die Gesundheit angeht“.

Aus ihrem Leben in der Terrormiliz berichtet sie unbeeindruckt: "Es war wie ein normales Leben, nur dass hin und wieder Bomben fielen." Der erste abgetrennte Kopf eines Kämpfers, den sie in einem Mülleimer habe liegen sehen, störte sie überhaupt nicht. Begum dachte daran, was ein solcher Kämpfer einer muslimischen Frau antun würde, "wenn er die Chance bekäme."

Weil der IS nahezu geschlagen sei und immer kleiner werde, macht sich Begum keine Hoffnungen mehr auf einen Sieg der Gotteskrieger: "Es gibt viel so Unterdrückung und Korruption, dass ich nicht glaube, dass sie den Sieg verdient haben."