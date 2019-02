London entzieht IS-Anhängerin die Staatsbürgerschaft

Im Jahr 2015 schloss sich die damals 15-jährige Britin Shamima Begum der Terrororganisation Islamischer Staat in Syrien an. Nun ist sie 19 Jahre alt und wollte - nachdem sie kürzlich ein Kind auf die Welt gebracht hatte - zurück nach Großbritannien. Doch daraus wird offenbar nichts. Wie die der Guardian und die BBC berichten, will ihre Heimat ihr die Staatsbürgerschaft aberkennen. Das soll der Familie von Begum bereits in einem Brief mitgeteilt worden sein.

Dies sei deshalb möglich, weil ihre Mutter aus Bangladesch stamme und auch die Staatsbürgerschaft habe. Damit habe Shamima Begum ebenso ein Anrecht darauf und würde nicht staatenlos werden.

Die Familie zeigte sich britischen Medien gegenüber sehr enttäuscht. Begum sei niemals in Bangladesch gewesen und in Großbritannien geboren worden. Ihr Anwalt, Tasnime Akunjee, will nun die Entscheidung anfechten.