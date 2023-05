Ein australischer Arzt ist nach sieben Jahren Geiselhaft im westafrikanischen Burkina Faso wieder in Freiheit und in die Heimat zurückgekehrt. "Ich freue mich sehr, Ihnen mitteilen zu können, dass Dr. Kenneth Elliott nach mehr als sieben Jahren Gefangenschaft in Westafrika freigelassen wurde", sagte die australische Außenministerin Penny Wong am Freitag. Er sei "sicher und wohlauf" und bereits mit seiner Familie wiedervereint.