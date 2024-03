Australier versteckte sich nach Unfall mit der Polizei im Abwasserkanal

Die Polizei erklärte am Mittwoch, der Mann habe am Sonntagmorgen beim Rückwärtsfahren ein Polizeiauto gerammt und dabei "erheblichen Schaden" verursacht. Auf der Flucht sei er noch in einen zweiten Unfall verwickelt gewesen und dann offenbar auf der Suche nach einem Versteck in den Kanal geklettert.