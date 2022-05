Australier kämpft sechs Minuten mit Känguru - und gewinnt

Im März war eine Jugendliche in Victoria auf ihrem Moped unterwegs, als ein Känguru plötzlich aus dem Wald sprang und sie von dem Zweirad stieß. Ebenfalls im März wurde eine Dreijährige in New South Wales auf dem heimischen Grundstück von einem Känguru schwer verletzt.

Das Känguru ist Australiens Nationaltier. Die vier größten Arten sind das Rote Riesenkänguru, das Östliche Graue Riesenkänguru, das Westliche Graue Riesenkänguru und das Antilopenkänguru. Männliche Kängurus sind extrem muskulös und strotzen vor Kraft.