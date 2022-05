Kein Enkelkind: Indisches Paar verklagt Sohn auf 650.000 Dollar

Zuerst habe man ihm die teure Pilotenausbildung in den USA bezahlt, dann die teure Hochzeit und die Hochzeitsreise - und einen Audi habe er auch bekommen. Das sagen zwei indische Eltern über ihren Sohn, den sie vor Gericht auf umgerechnet 650.000 Dollar verklagt haben.

Sanjeev Ranjan Prasad und seine Gattin Sadhana hätten damit gerechnet, dass sich ihr Investment irgendwann bezahlt mache, und zwar in Form eines Enkelkindes, schreibt die New York Times. Da sich ein solches nach mittlerweile sechs Ehejahren aber nicht abzeichne, fordern die beiden nun Entschädigung. Binnen einen Jahres müssten Sohn und Schwiegertochter ein Kind zeugen, heißt es in der Klage, die am Montag erstmals verhandelt wurde. Ansonsten seien die 650.000 Dollar fällig.