Aufs Klo gehen wie Trump: Erstes Gold-Hotel öffnete in Hanoi

Trotz Corona-Krise und mangeldem Tourismus will das „Dolce Hanoi Golden Lake" glänzen. Und tut es auch. 5.000 Quadratmeter Gold bedecken seine Fassade, seit 1. Juni hat es geöffnet. In dem 5-Sterne-Hotel mit goldbeschichteten Möbeln, Empfangsraum, Accessoires und Pool auf dem Dach sollen Gäste eine Nacht für ab 250 US-Dollar verbringen. Darüber hinaus stehen Wohnungen in dem Gebäude zum Verkauf: Sie kosten etwa 6.500 US-Dollar pro Quadratmeter.