Aufregung im Vatikan: Franziskus "gefällt" Model-Foto auf Instagram

In einer Presseerklärung gaben Vertreter des Vatikan bekannt, man verlange eine "Erklärung" vom US-amerikanischen Social Media Unternehmen Instagram, nachdem jemand von Papst Franziskus' offiziellem Account aus bei einem Foto des brasilianischen Models Natalia Garibotto auf "Gefällt mir" geklickt hat.

Wann genau Garibottos (recht freizügiges) Foto vom offiziellen Papst-Account "geliked" wurde, ist noch unklar. Am 13. November war das virtuelle Kompliment jedenfalls noch sichtbar, bevor es am vergangenen Samstag rückgängig gemacht wurde. Das Model selbst reagierte belustigt auf den Vorfall, sie ließ über ihre eigene Instagram-Story ausrichten: "Wenigstens komme ich in den Himmel."

Das war übrigens das Bild, dass dem päpstlichen Auftritt "gefiel":