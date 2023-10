Asiatische Hornisse in Deutschland: Wie gefährlich ist sie wirklich?

Viele Nester in Deutschland entdeckt

"Die Art hat ein extrem hohes Verbreitungspotenzial", sagte der Vorsitzende des Imkerverbandes Rheinland-Pfalz, Thomas Hock, vor einigen Monaten gegenüber der dpa. So baue die Asiatische Hornisse zwei Nester: zunächst ein Primärnest in niedriger Höhe im Frühling, dann schließlich ein Sekundärnest in einem hohen Baum. Dieses ist so groß wie ein Fußball und beherbergt bis zu 5000 Hornissen und einige hundert Königinnen.