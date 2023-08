Bienen-Jägerin: AGES warnt Imker vor Asiatischer Hornisse

Die asiatische Hornisse wurde im Jahr 2004 aus Südostasien in Frankreich eingeschleppt und hat sich seit 2015 bereits in weiten Teilen Frankreichs, sowie in Portugal, Spanien, Italien und in Deutschland ausgebreitet. 2016 erreichte sie die Kanalinseln und Großbritannien.

2017 wurde eine fortpflanzungsfähige Königin in der Schweiz registriert. "Eine Verbreitung wird für ganz Europa bis Südskandinavien möglich gehalten. Es ist wahrscheinlich nur eine Frage der Zeit, wann sie Österreich erreicht", warnte die AGES.