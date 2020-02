Anti-Terrorbeauftragter der EU: „Wir sind heute weniger verwundbar“

Auch wenn der „Islamische Staat“ (IS) und seine radikal-fundamentalistischen Kämpfer militärisch geschlagen sind, könne sich Europa nicht zurücklehnen, warnt der Anti-Terrorkoordinator der EU, Gilles de Kerchove.

KURIER: Warum ist die vom IS ausgehende Terrorgefahr für Europa noch immer nicht ganz vorbei?

Gilles de Kerchove: Zu behaupten, dass der Islamischen Staat völlig zerstört sei, ist falsch, er ist immer noch eine Bedrohung: Der IS hat noch Kämpfer in Syrien und Irak, ist weiterhin online stark präsent und hat verbündete Terrorgruppen in vielen Teilen der Welt. Die aus Syrien zurückgekehrten Kämpfer und verurteilte Terroristen, die das Gefängnis nach Absitzen der Strafe in der nächsten Zeit verlassen verwenden, sowie Personen, die sich zu Hause radikalisieren, bleiben eine Bedrohung in der EU. Aber seit den Anschlägen auf Charly Hebdo im Jahr 2015 haben die EU und die Mitgliedstaaten viele Maßnahmen ergriffen, sodass wir heute in Europa viel besser gerüstet und viel weniger verwundbar sind.

Einige Beispiele: Wir haben die Kontrollen an unseren Außengrenzen verstärkt, wir teilen unsere Informationen untereinander besser, die Mitgliedstaaten kooperieren verstärkt mit Europol und Eurojust. Wir haben die Straf- und Waffengesetze verschärft, in Prävention von Radikalisierung investiert und die Zusammenarbeit mit internationalen Partnern verstärkt.

Und man sieht: Wir haben zuletzt in der EU eher Anschläge von Einzeltätern, aber keine vom IS geplanten Anschläge mit hohen Opferzahlen mehr erlebt. Es war in Europa immer so, dass die großen Fortschritte in der Terrorbekämpfung erst nach Katastrophen kamen.

Hunderte europäische IS-Kämpfer sitzen in einem kurdischen Gefangenenlager im Nordosten Syriens. Werden sie in ihre Heimatländer zurückgebracht?

Männer sitzen in kurdischen Gefängnissen, Frauen und Kinder in Camps. Mehrere Mitgliedstaaten haben Waisenkinder zurückgebracht, einige Mitgliedstaaten auch einige Frauen und Kinder. Diese Frage wird national, nicht auf EU-Ebene entschieden, es gibt keine gemeinsame EU Position. Die EU gibt humanitäre Hilfe für die Lager. Bisher hat nur ein Mitgliedstaat einen Mann repatriiert. Österreich holte bisher keinen Kämpfer aktiv zurück. Alle Staaten sind extrem zurückhaltend.

Bei den meisten früheren IS-Kämpfern ist es schwierig konkrete, im Gericht verwendbare Beweise für ihre Verbrechen wie Mord, Folter oder Vergewaltigungen in Syrien zu finden. Deshalb besteht das Risiko, dass sie daheim nur für „leichtere“ Verbrechen wie Zugehörigkeit zu einer Terrororganisation verurteilt werden können. Die EU unterstützt Bemühungen, Beweise aus dem Kampfgebiet in Syrien für den Grenzschutz und die Strafverfolgung zur Verfügung zu stellen Es ist nicht leicht, Bürgern erklären zu müssen, dass radikale Kämpfer zurückgeholt werden, die nach einigen Jahren wieder in Freiheit sein werden.