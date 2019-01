"The Mooch": Nächster Trump-Mitarbeiter zieht ins Big-Brother-Haus

Er ist nicht das erste Mitglied des Trump-Pools, der in der Sendung auftritt. Auch Omarosa Manigault Newman, eine Mitarbeiterin und frühere Reality-TV-Berühmtschaft, die Trump aus seiner Zeit in Castingshows mit ins Weiße Haus nahm, war schon in der vergangenen Staffel dabei. Sehr zu missfallen des Präsidenten erzählte sie ihren Mitbewohnern dort immer wieder vom Chaos in der Regierung Trumps.

Auch der frühere Investmentbanker Scaramucci ist für aufsehenerregende öffentliche Auftritte bekannt. Er gilt jedoch als strenger Trump-Loyalist. Ob auch er für Wirbel im Weißen Haus sorgt, wenner er neben Komikern, Sportlern und anderen B-Promis im TV auftritt, bleibt deshalb abzuwarten.