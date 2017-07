Kaum war er da, da ist er auch schon wieder weg. Dafür ist der Eindruck, den Anthony Scaramucci hinterlassen hat, ein bleibender.

Von US-Präsident Donald Trump als Aufräumer geholt, der endlich die ungeliebten Leaks aus der Administration des Weißen Hauses an Journalisten unterbinden sollte, erreichte der 53-Jährige in seiner zehn Tage währenden Amtszeit das genaue Gegenteil. Seine vulgäre Schimpftirade gegenüber einem Journalisten des New Yorker, in der er erst Ende vergangener Woche Stabschef Reince Priebus beschimpfte, offenbarte deutlicher denn je die enormen Gräben, die durch den Trump-Stab gehen. Der Medienwirbel war enorm, Reince Priebus verlor nur wenig später seinen Posten an den früheren Heimatschutzminister John Kelly.

Foto: AP/Pablo Martinez Monsivais

Keine vier Tage später ist Scaramucci nun selbst Geschichte. Der Ex-Wall-Street-Banker werde seiner Rolle enthoben, berichtete die New York Times am Montag unter Berufung auf mit der Entscheidung vertraute Personen. Den Angaben zufolge entließ Trump Scaramucci auf Druck seines neuen Stabschefs John Kelly. Der Sender ABC News berichtete dagegen, Scaramucci habe seinen Rücktritt angeboten. Kelly war erst am Montag vereidigt worden.

Zuvor war Trump-Sprecher bereits Sean Spicer aus Protest gegen die zurückgetreten, als er von Scaramucci erfahren hatte. Er sagte, dieser werde nur für weitere Unruhe im Weißen Haus sorgen. Die Geschichte sollte ihm - erstaunlich schnell - Recht geben.

Damit wird einmal mehr deutlich wie groß die Zerwürfnisse im Weißen Haus sind. Wo hochprofessionelles Regierungshandeln die letzte verbliebene Supermacht steuern sollte, herrscht eine offene Feldschlacht mehrerer Lager. Niemals, donnerte ein Kommentator, könne Trumps Narrenschiff noch dreieinhalb Jahre so weitersegeln.

Gesprächig und reich

Bevor der telegene Harvard-Absolvent Anthony Scaramucci seinen neuen Posten erhielt, war er bereits einer der eloquentesten und entschiedensten Fürsprecher von Donald Trump in diversen Fernsehsendungen. Damals hieß es, der Präsident schätze "theMooch", wie Scaramucci in Manhattan genannt wird, sehr, weil er ihm in vielen Punkten ähnlich sei - von seinem exaltierten New Yorker Stil bis hin zu seinen Erfolgen als Geschäftsmann.

Scaramucchi kam als Sohn eines italienischen Immigranten zur Welt, der im Sand-Tagebau arbeitete. Er selber war früher unter anderem bei der Investmentbank Goldman Sachs tätig und hob dann eine eigene Investment-Firma aus der Taufe. 2005 gründete er Sky Bridge Capital, das er Anfang des Jahres verkaufte. Er hatte auch eine eigene Fernsehshow, "Wall Street Week".

Der verheiratete Scaramucci war nicht immer ein Trump-Anhänger. So hatte er im vergangenen Vorwahlkampf zunächst die republikanischen Bewerber Scott Walker und dann Jeb Bush unterstützt. 2015 nannte er Trump in einer TV-Sendung unter anderem einen "politischen Nichtsnutz", was er zu seiner Amtseinführung vor rund zwei Wochen als "einen meiner größten Fehler" bezeichnete.