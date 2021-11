Anschlag in Liverpool: Taxilenker als Held gefeiert

Trotz Terror-Furcht und vieler offener Fragen feiert Liverpool den Taxifahrer David Perry als neuen Helden. Die Polizei in der nordwestenglischen Stadt erklärte am Montag die Explosion eines Autos vor einer Frauenklinik am Tag zuvor zum Terrorakt, bei dem ein mutmaßlicher Selbstmordattentäter getötet wurde. Dessen Identität war zunächst noch nicht geklärt.

"Nachforschungen haben ergeben, dass ein improvisierter Sprengsatz hergestellt wurde", sagte Russ Jackson von der Anti-Terroreinheit für Nordwest-England. "Wir gehen davon aus, dass dieser vom Fahrgast gebaut wurde."

Misstrauisch geworden