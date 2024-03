Angeschlagener Papst Franziskus eröffnete Nachtfeier im Petersdom

Obwohl seine Stimme manchmal schwach klangt, hielt der Papst die Predigt in der längsten und feierlichsten Zeremonie des gesamten Kirchenjahres. "Manchmal haben wir das Gefühl, dass ein Grabstein schwer auf den Eingang unseres Herzens gelegt wurde, der das Leben erstickt, das Vertrauen auslöscht, uns im Grab der Ängste und der Bitterkeit gefangen hält und den Weg zu Freude und Hoffnung versperrt"; so der Papst in seiner Predigt.

"Das sind 'Felsbrocken des Todes' und wir begegnen ihnen auf unserem Weg in all den Erfahrungen und Situationen, die uns die Begeisterung und die Kraft rauben, vorwärts zu gehen: in den Leiden, die uns berühren, und im Tod geliebter Menschen, die unüberbrückbare Lücken in uns hinterlassen; in den Misserfolgen und Ängsten, die uns daran hindern, all das Gute zu erreichen, (...) in all den Sehnsüchten nach Frieden, die durch die Grausamkeit des Hasses und die Grausamkeit des Krieges gebrochen werden", erklärte der Papst.