Vatikan: Papst Franziskus bei Osterfeierlichkeiten dabei

Der Vatikan hat am Samstag die Teilnahme von Papst Franziskus an den wichtigsten Osterfeierlichkeiten vorerst zugesagt. Das vatikanische Presseamt bestätigte Samstag früh laut Kathpress, dass der Papst am Samstagabend bei der Osternacht im Petersdom sowie am Sonntagvormittag beim Ostergottesdienst auf dem Petersplatz anwesend sein werde.

Am Karfreitag hatte Franziskus beim traditionellen Kreuzweg am Kolosseum in Rom überraschend gefehlt. Der Vatikan hatte die Entscheidung erst unmittelbar vor Beginn der Zeremonie am Freitagabend mitgeteilt.