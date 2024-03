Auch Papst Franziskus war einst verliebt

Redseliger Papst

Erzählt wird diese Anekdote von Papst Franziskus (86) in der Autobiografie „Leben – Meine Geschichte in der Geschichte“, die er zusammen mit dem Vatikanisten Fabio Marchese Ragona geschrieben hat. Erscheint wird sie am 19. März zeitgleich in den USA in Südamerika und in vielen europäischen Länder, darunter auch Österreich und Deutschland. Franziskus ist unter den Päpsten zweifelsohne der redseligste, der offenste und zugänglichste. Gerne stellt er sich für Interviews zur Verfügung, wobei diese ab und zu auch für einen gewissen Wirbel sorgen.

Der bisher letzte ist noch keine Woche alt – gemeint ist das Interview, dass er in der Vorwoche dem Schweizer Rundfunk gegeben hat. In diesem ermunterte er die Ukrainer mutig zu sein und die weiße Flagge zu hissen. Worte, die nicht nur Kiew entrüsteten. Franziskus’ Staatssekretär Pietro Parolin versuchte die Aussage zurechtzurücken, so richtig gelang es ihm aber nicht. In dieser Autobiografie erzählt der Heilige Vater viel von seiner Familie, seinem Privatleben und dem Leben in Argentinien.