Ananas im Einkaufswagen: Wie Spanier jetzt im Supermarkt statt auf Tinder flirten

von Julia Macher

Ortsbesuch in Barcelona, in einer landesweit bekannten Supermarktkette: Um kurz nach 19 Uhr schieben zwei junge Frauen einen Einkaufswagen in die Obst- und Gemüseabteilung, nehmen eine Ananas aus dem Regal und legen sie umgekehrt in den Wagen. Kichernd knipsen sie ein Selfie von sich und der Frucht. Sie habe den Trend auf Instagram gesehen, sagt eine, und wolle jetzt auch endlich mal ausprobieren, ob es tatsächlich funktioniere. Ein suchender Blick, doch noch ist kein männliches Wesen auf die beiden aufmerksam geworden. Nur der Angestellte des Supermarkts rollt mit den Augen.

Seit Mitte August reüssiert in Spanien der Supermarkt-Besuch als Ersatz-Tinder. Die Ananas, der aphrodisierende Eigenschaften nachgesagt werden, dient dabei als Erkennungsmerkmal. Was sonst noch in den Einkaufswagen kommt, gibt Auskunft über die Intentionen: Wer Interesse an einer langlebigen Beziehung hat, legt Linsen oder andere haltbare Lebensmittel zur Südfrucht. Wer auf der Suche nach Älteren ist, greift zum gut gereiften Manchego-Käse. Schokolade steht für Sehnsucht nach Romantik, Fertig-Pizza für die nach einer kurzen, heißen Nacht. Stimmt der Inhalt eines anderen Wagens mit dem eigenen überein, stößt man die Gefährte kurz aneinander: Match!