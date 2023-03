Die brandgeschädigte Pariser Kathedrale Notre-Dame soll zum Marienfest am 8. Dezember 2024 wieder eröffnet werden. "Sie wird für Gottesdienste und für Besucher komplett zugänglich sein", sagte Philippe Jost, Vizechef der Wiederaufbau-Behörde, am Montag in Paris. "Wir werden eine Kathedrale entdecken, wie wir sie nie zuvor gesehen haben", sagte er zur Eröffnung einer Ausstellung über die Restaurierung unter dem Vorplatz der Kathedrale.

"Wir liegen im Zeitplan und wir sind optimistisch", erklärte er. Auch nach der Wiedereröffnung werde das Äußere der Kathedrale noch weiter restauriert, diese Arbeiten hätten allerdings nicht mehr mit den Folgen des schlimmen Brandes vom 15. April 2019 zu tun. Am 8. Dezember feiert die katholische Kirche das Fest der unbefleckten Empfängnis Marias, der Patronin der Pariser Kathedrale.