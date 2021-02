Amoklauf in US-Krankenhaus: Waren Schmerzmittel der Auslöser?

Ein Mann hat im US-Bundesstaat Minnesota in einem Krankenhaus das Feuer eröffnet und dabei Medienberichten zufolge einen Menschen getötet und vier weitere verletzt. Drei von ihnen befänden sich in kritischem Zustand, einer sei bereits aus der Klinik in Buffalo entlassen worden, berichteten US-Medien.

Der laut Angaben der Stadt Buffalo 67 Jahre alte Tatverdächtige wurde festgenommen, am Tatort wurde auch ein Paket mit einem mutmaßlichen Sprengsatz gefunden.

"Die Gewalt an einem Ort in Buffalo, wo Bürger von Minnesota hinkommen, um zu heilen, bricht mir das Herz. ", schrieb der Gouverneur von Minnesota, Tim Walz, am späten Dienstagabend auf Twitter. Die Schulen in der Region wurden vorübergehend abgeriegelt und in der Nähe des Krankenhauses befindliche Menschen in Sicherheit gebracht.