Tödliche Schmerzmittel und ein Milliardenfreikauf

Die New Yorker Generalstaatsanwältin Letitia James will Beweise vorlegen, dass Mitglieder der Familie Sackler die Höhe ihres Vermögens verschleiern und mindestens eine Milliarde Dollar von Purdue über Konten auf der ganzen Welt verschoben hätten. Sie wirft der Familie vor, in den vergangenen Jahren gezielt Mittel aus dem Unternehmen abgezogen zu haben. Mortimer Sackler wies diese Vorwürfe am Montag zurück und erklärte, die Transaktionen seinen völlig legal gewesen. Das Unternehmen in Stamford, Connecticut, will Purdue in eine Stiftung der öffentlichen Hand überführen. Doch diese Vereinbarung ist höchst umstritten.

„Während unser Land sich von dem Massensterben erholt, das die Sacklers mit ihrer Gier angerichtet haben, versucht die Familie, sich aus der Verantwortung zu ziehen“, sagte New Yorks Generalstaatsanwältin Letitia James.

Wegen der Kritik an den Sacklers haben mehrere berühmte Museen die jahrelange Zusammenarbeit mit der Familie beendet, etwa das Metropolitan Museum in New York, die Tate Modern in London und der Louvre in Paris.

Die weitverzweigte und tief zerstrittene Familie lebt verstreut auf der ganzen Welt. Doch die amerikanischen Staatsanwälte haben bereits gegen einzelne Mitglieder der Familie persönlich Klage eingereicht.