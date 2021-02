Altes Trump-Casino in Atlantic City gesprengt

Mit 3.000 Stangen Dynamit ist ein früheres Casino von Ex-US-Präsident Donald Trump in der Stadt Atlantic City gesprengt worden. Das einstige Trump Plaza Hotel and Casino in der Ostküstenstadt im Bundesstaat New Jersey wurde am Mittwoch kontrolliert zum Einsturz gebracht. Fernsehbilder zeigten, wie anschließend eine dichte Staubwolke aufstieg und über den angrenzenden Strand zog.